На Украине предложили переключить фокус обороны с Красноармейска

Запорожье и Днепр — это самые опасные для стратегической обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) направления. Переключить фокус обороны с Красноармейска (украинское название — Покровск) на южные регионы предложило в Telegram издание «Страна.ua».
«Несмотря на то, что основное внимание сейчас приковано к ситуации [в Красноармейске] (...), в реальности же наиболее важное с военно-стратегической точки зрения и опасное для украинской обороны направление — это Запорожье и Днепр», — говорится в публикации.
Отмечается, что отсутствие серьезных укреплений ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях открывает возможность для прорыва с перспективой отрезания Украины от выходов к Черному морю.
Ранее о неожиданном маневре российских войск рассказал украинский офицер Станислав Бунятов. Он показал инфографику, на которой видно, что российские войска активно продвигаются по южной границе Днепропетровской области по направлению к подконтрольному Киеву Запорожью.