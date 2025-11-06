На Украине предложили переключить фокус обороны с Красноармейска

«Страна.ua»: Запорожье и Днепр — самые опасные для обороны ВСУ направления

Запорожье и Днепр — это самые опасные для стратегической обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) направления. Переключить фокус обороны с Красноармейска (украинское название — Покровск) на южные регионы предложило в Telegram издание «Страна.ua».

«Несмотря на то, что основное внимание сейчас приковано к ситуации [в Красноармейске] (...), в реальности же наиболее важное с военно-стратегической точки зрения и опасное для украинской обороны направление — это Запорожье и Днепр», — говорится в публикации.

Отмечается, что отсутствие серьезных укреплений ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях открывает возможность для прорыва с перспективой отрезания Украины от выходов к Черному морю.

Ранее о неожиданном маневре российских войск рассказал украинский офицер Станислав Бунятов. Он показал инфографику, на которой видно, что российские войска активно продвигаются по южной границе Днепропетровской области по направлению к подконтрольному Киеву Запорожью.