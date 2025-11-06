Бывший СССР
В ВСУ рассказали о неожиданном маневре российских войск

Офицер ВСУ Бунятов: ВС РФ обходят наши линии обороны в Днепропетровской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пока внимание Вооруженных сил Украины (ВСУ) приковано к Красноармейску (украинское название — Покровск), российские войска обходят линии обороны в Днепропетровской области. О неожиданном российском маневре рассказал в Telegram украинский офицер Станислав Бунятов.

«Пока наше внимание на Покровске, враг стремительно двигается по правому флангу в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге», — заявил военный.

Он приложил к публикации инфографику, на которой видно, что российские войска активно продвигаются по южной границе Днепропетровской области по направлению к подконтрольному Киеву Запорожью.

Ранее неназванный офицер ВСУ в интервью французской газете Le Mondе заявил, что взятие Красноармейска российскими войсками является вопросом дней или максимум двух недель. При этом он подчеркнул, что город мог бы держаться месяцами, если бы командование украинских войск не допускало ошибок.

