На Западе признали неспособность поддерживать Украину

Профессор Дизен: Европа не может позволить себе поддерживать Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Дискуссия вокруг перспективы конфискации замороженных российских активов говорит о неспособности европейцев финансово поддерживать Украину в конфликте с Россией. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Опять же, их экономика в упадке. Украина стала большой статьей расходов, и именно потому, что европейцы не могут себе этого позволить, наступило отчаяние», — подчеркнул эксперт.

Дизен подчеркнул, что само обсуждение конфискации активов делает страны Евросоюза изгоями на международной арене.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейским странам, замешанным в воровстве российских активов, придется вернуть украденное с большими процентами. Как заметил чиновник, «в древние времена тем, кто воровал, отрубали руку».

