18:46, 6 ноября 2025

На Западе рассказали о злости ЕС на Зеленского

BZ: Решение Зеленского подчинить себе НАБУ и САП возмутило Брюссель
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Henry Nicholls / Pool via Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского подчинить Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) — от которого он позже отказался — возмутили Европейский союз (ЕС). Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на недавний отчет Брюсселя по вопросам евроинтеграции Киева.

«В новом отчете Евросоюза о расширении Брюссель критикует Украину. В Комиссии видят попытки подчинить антикоррупционные органы в Киеве политическому контролю. Никто в руководстве ЕС не ожидал, что Зеленский подчинит политическому контролю именно антикоррупционные органы», — отмечается в материале.

Авторы текста подчеркивают, что поведение Зеленского и его желание взять их под контроль заставили европейских чиновников задаться вопросом о будущем вступлении Украины в ЕС. По их мнению, подобные действия не соответствуют стандартам Брюсселя.

Ранее Berliner Zeitung сообщала, что Западу следует ждать и готовиться к коллапсу Украины, который будет аналогичен поражению кайзеровской Германии в годы Первой мировой войны. При этом авторы материала обратили внимание на тактику Вооруженных сил России, назвав ее успешной. По их мнению, успех военных связан с успешным заимствованием методов по прорыву позиционной войны, которые были заимствованы у Российской империи во время Брусиловского прорыва 1916 года.

