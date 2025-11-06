На Западе рассказали о злости ЕС на Зеленского

BZ: Решение Зеленского подчинить себе НАБУ и САП возмутило Брюссель

Решение президента Украины Владимира Зеленского подчинить Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) — от которого он позже отказался — возмутили Европейский союз (ЕС). Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на недавний отчет Брюсселя по вопросам евроинтеграции Киева.

«В новом отчете Евросоюза о расширении Брюссель критикует Украину. В Комиссии видят попытки подчинить антикоррупционные органы в Киеве политическому контролю. Никто в руководстве ЕС не ожидал, что Зеленский подчинит политическому контролю именно антикоррупционные органы», — отмечается в материале.

Авторы текста подчеркивают, что поведение Зеленского и его желание взять их под контроль заставили европейских чиновников задаться вопросом о будущем вступлении Украины в ЕС. По их мнению, подобные действия не соответствуют стандартам Брюсселя.

