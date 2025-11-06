Мир
Запад призвали приготовиться к коллапсу Украины

BZ: Западу следует ждать коллапс Украины, как у Германии в Первую мировую
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Западу следует ждать и готовиться к коллапсу Украины, который будет аналогичен поражению кайзеровской Германии в годы Первой мировой войны. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung (BZ).

«Следует готовиться к тому, что Украина может столкнуться с коллапсом, подобным распаду германской армии в 1918 году, а с учетом современных систем вооружений он может оказаться даже более стремительным», — приводит издание слова британского историка Дэвида Стивенсона.

При этом авторы материала обратили внимание на тактику Вооруженных сил (ВС) России, назвав ее успешной. По их мнению, успех военных связан с успешным заимствованием методов по прорыву позиционной войны, которые были заимствованы у Российской империи во время Брусиловского прорыва 1916 года.

20 августа бывший заместитель помощника министра обороны США Джим Таунсенд заявил, что президент Дональд Трамп по завершении конфликта может рассмотреть вариант становления Украины буферной зоной между Европой и Россией, лишенной крупных вооруженных сил. По его словам, этот вариант был бы аналогичен Германии по окончании Первой мировой.

