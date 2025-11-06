Экономика
13:53, 6 ноября 2025Экономика

Налоговики начали проверять доходы неработающих москвичей

УФНС по Москве доначислило в 2025 году более 2 млрд рублей налогов
Дмитрий Воронин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Московские налоговики в 2025 году начали проверять доходы формально неработающих жителей столицы, не декларируемые ими для налогообложения. Об этом со ссылкой на руководителя Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Москве Марину Третьякову пишет «Клерк.ру».

Как рассказала Третьякова на состоявшемся в конце октября расширенном заседании коллегии Управления, с учетом социальной значимости проблемы нелегальных трудовых отношений и связанных с нею рисков, включая возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения соответствующих мероприятий «будет находиться на постоянном контроле».

С января по сентябрь московские налоговики доначислили более двух миллиардов рублей, из которых свыше 300 миллионов — благодаря пресечению незаконной сдачи в аренду жилья и другого имущества.

По словам главы департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой, в 2025 году городские налогоплательщики перечислят в федеральный бюджет около шести триллионов рублей, что составляет около одной шестой от всех его доходов.

Ранее на этой неделе журналисты также узнали, что российские налоговики стали активнее проверять бизнес в сфере общественного питания, уделяя внимание корректности начисления зарплат и отражения выручки для получения налоговых льгот, использования контрольно-кассовой техники, а также выявлению фактов подмены общепитом розничной торговли.

    Все новости