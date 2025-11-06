Назван фаворит матча Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Ромой»

Букмекеры назвали «Рому» фаворитом в матче Лиги Европы с «Рейнджерс»

Букмекеры назвали фаворита матча четвертого тура общего этапа Лиги Европы по футболу между итальянской «Ромой» и шотландским клубом «Рейнджерс». Об этом сообщает «Чемпионат».

Предполагается, что победителем предстоящего противостояния станет римский клуб. Ставки на победу «Ромы» принимаются с коэффициентом 1.77, что соответствует приблизительно 56 процентам вероятности успеха хозяев поля. Победа шотландцев оценивается коэффициентом 4.33 а вероятность ничейного исхода составляет 3.80.

Эксперты также ожидают результативный матч: ставка на тотал больше 2.5 мяча предлагается с коэффициентом 1.95, на тотал меньше 2.5 — 1.90. Если обе команды смогут отличиться, сыграет коэффициент 1.80.

Встреча пройдет на стадионе «Айброкс» в Глазго, 6 ноября. Она должна начаться в 23:00 по московскому времени.