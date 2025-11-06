Россия
Назван процент покинувших российские вузы студентов

Минобрнауки России: Более 10 процентов студентов оставили обучение в вузах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Более 10 процентов студентов оставили обучение в вузах России в 2024-2025 учебном году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки страны.

«В 2024-2025 учебном году в российских университетах обучалось 4,6 миллиона человек. Из них выбыли по болезни 1092 человека, оставили обучение по собственному желанию 157 583 человека, отчислены по неуспеваемости 186 132 человека, выбыли по иным причинам 147 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Суммарно эта цифра составила 10,7 процента от общего числа студентов. В ведомстве пояснили, что доля отчисленных из вузов растет, что, по мнению министерства, является показателем повышения требований к академической успеваемости.

Ранее стало известно, что Минобрнауки России выступило с предложением запретить прием на платные места в вузах в случае, если средний балл за Единый государственный экзамен у выпускника ниже 50.

