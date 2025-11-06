Забота о себе
20:33, 6 ноября 2025Забота о себе

Названо условие полного излечения от распространенного венерического заболевания

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Вылечиться от трихомониаза можно, если строго соблюдать все назначения лечащего врача, заявила гинеколог Мария Стратонова. Это условие она назвала в беседе с NEWS.ru.

«Самостоятельное изменение схемы или досрочная отмена терапии недопустимы — это приводит к формированию устойчивых форм возбудителя и рецидивам. На время лечения важно исключить половые контакты и строго соблюдать правила гигиены, чтобы избежать повторного заражения», — предупредила Стратонова.

Кроме того, на время лечения трихомониаза она рекомендовала ограничить употребление алкоголя, острой пищи и кофеина, поскольку они повышают нагрузку на печень. Врач объяснила, что этот орган участвует в метаболизме лекарств, поэтому такие продукты и напитки могут снижать эффективность терапии. Медик добавила, что при этом распространенном заболевании, передающемся половым путем, необходимо сбалансированно питаться. Стратонова рекомендовала добавить в рацион больше овощей, кисломолочных продуктов и пищи, богатой белком.

При лечении трихомониаза гинеколог также призвала избегать перегревания, стрессов и переутомления, поскольку они ослабляют иммунную систему. Через два месяца после завершения терапии важно также провести контрольное обследование, добавила доктор.

Ранее сообщалось, что врачи пополнили список передающихся половым путем заболеваний. Теперь ЗППП также считается бактериальный вагиноз, который, по оценкам ВОЗ, есть у трети женщин.

