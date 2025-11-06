Apple запретила обновлять ряд устройств

MacRumors: Apple запретила обновлять iPhone Air, 16e и iPad Pro из-за ошибки

Корпорация Apple заблокировала возможность установки обновления iOS 26.2 для ряда гаджетов. На это обратило внимание издание MacRumors.

Ранее американский IT-гигант выпустил предварительные версии iOS 26.2 и iPadOS 26.2 для разработчиков. Специалисты заметили, что новые версии операционных систем (ОС) доступны для всех смартфонов и планшетов, кроме iPhone Air, iPhone 16e и iPad Pro с чипом M5. Сначала апдейт было невозможно установить на девайсы, затем новая версия iOS перестала даже отображаться в настройках устройств.

Apple не стала раскрывать причины, по которым запретила некоторым гаджетам обновляться. Девайсы iPhone Air, iPhone 16e и iPad Pro объединяет то, что все устройства имеют новые модемы C1 или C1X.

В материале говорится, что обновление, вероятно, несовместимо с модемами серии C. Поэтому Apple заблокировала установку iOS 26.2 и iPadOS 26.2, чтобы защитить пользователей от ошибок и сбоев. «Неизвестно, сколько времени понадобится Apple для устранения обнаруженной проблемы», — заключили журналисты.

В начале ноября корпорация Apple выпустила срочное обновление iOS 26.1 и iPadOS 26.1 для смартфонов и планшетов. В нем исправили около 50 уязвимостей.