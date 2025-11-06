Мир
Немецкий депутат призвал Украину признать поражение

Депутат Шуленбург: Украине нужно понять, что Россия не проиграет войну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Европе нацелились на замороженные активы России. В ЕС считают, что РФ проиграет войну, но этого не произойдет, и Украине необходимо это понять, высказал свое мнение немецкий депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург в эфире YouTube-канала.

«В резолюциях Европарламента указывалось, что Украина должна получать 0,25 процента всего нашего ВВП каждый год. Ничего не произошло. А теперь, поскольку у нас нет денег, мы хотим использовать замороженные активы россиян», — отметил политик.

По задумке инициаторов, Европа должна получить эти деньги, а Россия якобы «вернет их, когда она проиграет войну». Однако нужно понять, что этого не случится, добавил Шуленбург.

Ранее аналитик Гленн Дизен заявил, что украинские власти должны как можно скорее завершить конфликт с Россией, чтобы сохранить возможность восстановить нацию. До этого эксперт подчеркивал, что Запад уже потерпел поражение на Украине

В свою очередь, экс-глава Вооруженных сил Великобритании Николас Хоутон призвал увеличить оборонный бюджет из-за «российской угрозы». Политик выразил опасения, оценив ситуацию с финансированием оборонного сектора.

