Неопознанные дроны сорвали планы немецкого чиновника

Bild: Неопознанные дроны сорвали поездку немецкого чиновника Хазелоффа в Бельгию

Неопознанные дроны сорвали поездку премьер-министра немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа в Бельгию. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, чиновник собирался поехать в Брюссель, чтобы обсудить с европейскими коллегами «пробелы в системе противодронной обороны». Однако его визит оказался сорван из-за закрытия столичного аэропорта в связи с появлением беспилотников в бельгийском воздушном пространстве.

В октябре ирландская авиакомпания Ryanair призвала НАТО «сбивать российские дроны» над маршрутами аэропортов.

