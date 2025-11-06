Мир
17:04, 6 ноября 2025Мир

Неопознанные дроны сорвали планы немецкого чиновника

Bild: Неопознанные дроны сорвали поездку немецкого чиновника Хазелоффа в Бельгию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Неопознанные дроны сорвали поездку премьер-министра немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа в Бельгию. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, чиновник собирался поехать в Брюссель, чтобы обсудить с европейскими коллегами «пробелы в системе противодронной обороны». Однако его визит оказался сорван из-за закрытия столичного аэропорта в связи с появлением беспилотников в бельгийском воздушном пространстве.

В октябре ирландская авиакомпания Ryanair призвала НАТО «сбивать российские дроны» над маршрутами аэропортов.

