Мир
20:37, 6 ноября 2025

Во Франции чеченец зарезал бывшую жену на глазах у детей

В Ницце выходец из Чечни убил бывшую жену и ранил 17-летнюю дочь
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Во вторник, 4 ноября, во французском городе Ницца уроженец Чечни, предположительно, убил свою 39-летнюю бывшую жену, тоже уроженку Чечни, а также нанес несколько ножевых ранений своей 17-летней дочери. Девушку в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщает французская газета Nice-matin.

«События произошли около 14:00 в районе Мулен в Ницце», — сказано в сообщении. По информации СМИ, нападение произошло на глазах трехлетней дочери погибшей.

Прокуратура департамента Приморские Альпы подтвердила, что подозреваемый был задержан полицией в тот же день. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

При этом сообщается, что в декабре 2023 года мужчина уже привлекался к ответственности за домашнее насилие, после чего был помещен под судебный надзор и затем освобожден в мае 2024 года.

Знакомая погибшей в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала, что ранее подозреваемый и его семья запретили детям жертвы выезд из Франции в Чечню.

В октябре сообщалось, что в Армении было найдено тело пропавшей без вести жительницы Чечни. Правозащитники утверждали, что девушка могла сбежать из республики из-за насилия в семье. Семья девушки отвергла причастность к ее смерти.

Свежая Россия
