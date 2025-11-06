Опасность употребления мяса и молока с антибиотиками объяснили

Доцент Фоменко: Употребление мяса с антибиотиками вызовет устойчивость бактерий

Сельскохозяйственным животным вводят антибиотики для лечения и профилактики заболеваний, а также для стимулирования роста. Если производители не заложили время на выведения препаратов их организмов животных, их следы могут оставаться в мясе, яйцах и молоке, предупредила завкафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко, ее слова приводит «Газета.Ru».

Аналогичные процессы происходят с рыбой и морепродуктами, выращенными в искусственных подоемах, продолжила специалист.

«Для производства продуктов переработки молока и мяса не допускается использование сырья, полученного от больных и карантинных животных. Сроки выведения антибиотиков прописаны в инструкции к препарату. До тех пор нельзя отдавать животное на убой, а также сдавать молоко», — отметила доцент.

Все продукты проходят ветеринарно-санитарную экспертизу, благодаря чему при поступлении в магазины они не содержат опасных уровней антибиотиков. Но полностью исключить их присутствие нельзя. Фоменко рекомендовала выбирать проверенных производителей и изучать сертификаты качества.

Постоянное употребление мяса или молока с антибиотиками может вызывать аллергические реакции, нарушение микрофлоры кишечника и устойчивость бактерий, что приведет к отсутствию эффективности при лечении болезней, заключила эксперт.

