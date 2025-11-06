Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:08, 6 ноября 2025Наука и техника

Опасность употребления мяса и молока с антибиотиками объяснили

Доцент Фоменко: Употребление мяса с антибиотиками вызовет устойчивость бактерий
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Сельскохозяйственным животным вводят антибиотики для лечения и профилактики заболеваний, а также для стимулирования роста. Если производители не заложили время на выведения препаратов их организмов животных, их следы могут оставаться в мясе, яйцах и молоке, предупредила завкафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко, ее слова приводит «Газета.Ru».

Аналогичные процессы происходят с рыбой и морепродуктами, выращенными в искусственных подоемах, продолжила специалист.

«Для производства продуктов переработки молока и мяса не допускается использование сырья, полученного от больных и карантинных животных. Сроки выведения антибиотиков прописаны в инструкции к препарату. До тех пор нельзя отдавать животное на убой, а также сдавать молоко», — отметила доцент.

Все продукты проходят ветеринарно-санитарную экспертизу, благодаря чему при поступлении в магазины они не содержат опасных уровней антибиотиков. Но полностью исключить их присутствие нельзя. Фоменко рекомендовала выбирать проверенных производителей и изучать сертификаты качества.

Постоянное употребление мяса или молока с антибиотиками может вызывать аллергические реакции, нарушение микрофлоры кишечника и устойчивость бактерий, что приведет к отсутствию эффективности при лечении болезней, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что популярный антибиотик показал неожиданный эффект на организм. Речь о доксициклине, который назначают при инфекциях и акне, оказалось, что он может снижать риск развития шизофрении.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз

    Беспилотник-разведчик «Князь Вещий Олег» начали применять в зоне СВО

    Попытку канадского вратаря украсть шайбу после 900-го гола Овечкина сняли на видео

    Десятки взрывов услышали жители Волгограда во время атаки ВСУ

    Еврокомиссия предусмотрела две альтернативы репарационному кредиту Украине

    Стала известна причина повышения риска ожирения и диабета 2 типа

    В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С

    Юрист рассказала о незаконности использования замороженных активов РФ

    В российском городе закрыли аэропорт из-за опасности атаки БПЛА

    Онищенко прокомментировал идею сократить летние каникулы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости