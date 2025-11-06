Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 6 ноября 2025Россия

Осужденная за ослепшую после пластической операции россиянку хирург стала врачом на СВО

ТАСС: Осужденная из-за операции жене главы ФЕОР хирург ушла на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Клабсанте / YouTube

Осужденная из-за неудачной пластической операции жене главы Федерации еврейских общин России (ФЕОР) хирург Екатерина Лонская стала врачом в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила адвокат россиянки Кристина Высоцкая, передает ТАСС.

По словам собеседницы агентства, Лонская уже почти месяц находится в зоне СВО. «Она там работает как врач, оперирует людей», — рассказала защитник.

После блефаропластики пациентка Лонской потеряла зрение. Теперь она видит только одним глазом на 30 процентов. По версии следствия, это произошло из-за того, что хирург на первичном осмотре не провела должную диагностику и не выяснила, какие препараты принимает пациентка.

Ранее стало известно о приговоре Лонской. Ей дали 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Ее также обязали выплатить потерпевшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, решением суда ей запрещено заниматься профессиональной деятельностью в течении трех лет.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО поиронизировал над перспективой ядерных испытаний России и съязвил о Путине. Что он сказал?

    Зеленский прокомментировал ночные удары по Украине

    Страна НАТО изобрела способ изъять суверенные активы России

    На видео попала операция по пресечению незаконного оборота табака на полмиллиарда рублей

    Дочь Запашного впервые высказалась о внебрачном сыне дрессировщика

    Осужденная за ослепшую после пластической операции россиянку хирург стала врачом на СВО

    Последствия столкновения минивэнов с пятью жертвами на российской трассе сняли на видео

    Подростка похитили около метро в центре самого богатого российского города

    Алаудинов ответил критикам

    Стало известно о сдаче в плен около тысячи бойцов ВСУ под Красноармейском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости