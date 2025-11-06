Осужденная за ослепшую после пластической операции россиянку хирург стала врачом на СВО

ТАСС: Осужденная из-за операции жене главы ФЕОР хирург ушла на СВО

Осужденная из-за неудачной пластической операции жене главы Федерации еврейских общин России (ФЕОР) хирург Екатерина Лонская стала врачом в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила адвокат россиянки Кристина Высоцкая, передает ТАСС.

По словам собеседницы агентства, Лонская уже почти месяц находится в зоне СВО. «Она там работает как врач, оперирует людей», — рассказала защитник.

После блефаропластики пациентка Лонской потеряла зрение. Теперь она видит только одним глазом на 30 процентов. По версии следствия, это произошло из-за того, что хирург на первичном осмотре не провела должную диагностику и не выяснила, какие препараты принимает пациентка.

Ранее стало известно о приговоре Лонской. Ей дали 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Ее также обязали выплатить потерпевшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, решением суда ей запрещено заниматься профессиональной деятельностью в течении трех лет.