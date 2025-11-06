Открыт эффективный способ лечения переломов позвоночника

B&JR: Стволовые клетки из жировой ткани восстанавливают позвоночные переломы

Ученые из Осакского столичного университета разработали новый способ восстановления позвоночных переломов с использованием стволовых клеток, выделенных из жировой ткани. Результаты исследования опубликованы в журнале Bone & Joint Research (B&JR).

Такие клетки, называемые ADSC, обладают уникальной способностью превращаться в разные типы тканей, включая костную. Исследователи сформировали из них трехмерные сфероиды и предварительно «настроили» их на костное направление развития, а затем совместили с β-трикальцийфосфатом — материалом, применяемым в хирургии для восстановления костей.

После трансплантации у крыс с переломами позвоночника кость начала активно восстанавливаться: ее прочность значительно увеличилась, а гены, отвечающие за рост и регенерацию костной ткани, активировались. По словам авторов, забор клеток из жировой ткани не требует сложных процедур и безопасен даже для пожилых пациентов.

Ученые считают, что такой подход может стать основой для новых неинвазивных методов лечения остеопороза и труднозаживающих переломов позвоночника, помогая людям дольше сохранять подвижность и качество жизни.

Ранее стало известно, что микропластик, попадающий в организм с воздухом, водой и пищей, может нарушать работу стволовых клеток и ускорять разрушение костной ткани.