05:14, 6 ноября 2025

Овечкин забросил юбилейную шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

Овечкин стал первым игроком, забросившим 900 шайб в «регулярках» НХЛ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Timothy T. Ludwig / IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал первым игроком в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах («регулярках») Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Юбилейную шайбу российский нападающий записал на свой счет в домашнем матче против Сент-Луиса. После его гола столичный коллектив повел со счетом 2:0.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

