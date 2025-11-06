Пашинян порассуждал о национализации принадлежащей российскому бизнесмену компании

Пашинян связал порядок национализации «Электросетей Армении» с их стоимостью

Порядок национализации компании «Электрические сети Армении», принадлежащей арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну, который имеет российское гражданство, будет зависеть от оценки ее стоимости, считает глава правительства закавказской республики Никол Пашинян. Его цитирует ТАСС.

По словам премьер-министра, существует два сценария изъятия электросетей в госсобственность и «они в силе». Рассуждая о том, как произойдет передача Армении активов Карапетяна, Пашинян, признав, что в обоих случаях за них все же придется заплатить, отметил, что выкуп будет проведен либо напрямую из бюджета страны, либо в рамках приватизации в пользу «частной профессиональной авторитетной компанией с неким участием правительства».

В июне Пашинян обратился к Карапетяну со словами «надеюсь, вкус государства останется у вас во рту», пообещал национализировать «Электрические сети Армении» и «деактивировать» оппонента, которого назвал «мошенником». Местные силовики пришли к бизнесмену спустя несколько часов после того, как тот выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви на фоне ее публичного конфликта с премьером.

После этого представители «Электросетей Армении» решили обратиться за защитой в международные структуры, а Пашинян пригрозил увольнениями сотрудникам компании за «политические интриги».