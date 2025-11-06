Наука и техника
Раскрыт неожиданный фактор ухудшения памяти

Menopause: Жир в области талии повышает риск ухудшения памяти после менопаузы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Североамериканского общества по менопаузе выяснили, что лишний жир в области талии может повышать риск ухудшения памяти и концентрации у женщин после менопаузы. Исследование, опубликованное в журнале Menopause, показало: участницы с высоким соотношением талии к бедрам демонстрировали худшие результаты когнитивных тестов — даже при нормальном весе и приеме гормональной терапии.

Как отмечают авторы, висцеральный жир, накапливающийся вокруг внутренних органов, запускает хроническое воспаление и снижает чувствительность к инсулину, а падение уровня эстрогена после менопаузы усиливает негативное воздействие на мозг. Эти процессы затрагивают области, отвечающие за внимание и память, ускоряя возрастное когнитивное снижение.

Исследователи считают, что измерение окружности талии может стать простым и доступным способом раннего выявления риска деменции. Доктор Моника Кристмас, соавтор исследования, подчеркнула, что профилактика метаболических изменений до наступления менопаузы является ключом к сохранению не только физического, но и умственного здоровья женщин.

Ранее ученые выяснили, что жизнь в социально неблагополучных районах может повышать риск деменции из-за трудностей в поддержании здорового образа жизни.

