Разгадана связь между местом жительства и риском деменции

A&D: Жизнь в социально неблагополучных районах повышает риск деменции

Ученые Кембриджского университета выяснили, что жизнь в социально неблагополучных районах может напрямую влиять на здоровье мозга и повышать риск деменции. Как показало исследование, опубликованное в Alzheimer’s & Dementia (A&D), условия жилья связаны с повреждениями мелких сосудов мозга и трудностями в поддержании здорового образа жизни.

Исследователи проанализировали данные 585 человек среднего возраста из Великобритании и Ирландии. Оказалось, что жители районов с высоким уровнем безработицы, низкими доходами и плохими условиями жилья чаще страдают от нарушений сна, гипертонии, ожирения и недостатка физической активности — факторов, усиливающих риск когнитивных расстройств. При этом у них чаще фиксировались признаки сосудистых изменений в мозге, влияющих на внимание, скорость обработки информации и пространственное восприятие.

Авторы подчеркивают, что даже высокий уровень образования и дохода не компенсирует влияние среды: доступ к здоровой пище, возможности для спорта и безопасность района оказываются решающими. Ученые призывают рассматривать профилактику деменции как задачу не только медицины, но и городской политики — от улучшения инфраструктуры до борьбы с социальным неравенством.

Ранее ученые выяснили, что депрессия ускоряет ухудшение памяти и когнитивных способностей, в том числе из-за социальной изоляции.