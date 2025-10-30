Наука и техника
Раскрыта неочевидная причина ухудшения памяти

JAD: Депрессия ускоряет снижение памяти и когнитивных функций
Екатерина Графская
Фото: Pxhere

Ученые из Китая выяснили, что депрессия может ускорять снижение памяти и когнитивных функций, действуя через социальную изоляцию. Работа, опубликованная в Journal of Affective Disorders (JAD), основана на данных более 9 000 участников национального исследования CHARLS, за которыми наблюдали в течение пяти лет.

Исследователи показали: у людей с выраженными симптомами депрессии со временем чаще сокращаются контакты с детьми, друзьями и соседями, а также падает вовлеченность в общественные занятия. Это, в свою очередь, провоцирует ухудшение памяти и способности к концентрации. По оценкам авторов, изоляция объясняет около трех процентов общего эффекта депрессии на когнитивные функции, что, несмотря на небольшую долю, имеет серьезные последствия в масштабах стареющего населения.

Авторы отмечают, что депрессия действует как хронический стрессор, истощающий внутренние ресурсы и снижающий социальную мотивацию. Они рекомендуют сочетать лечение депрессивных расстройств с программами, направленными на укрепление социальных связей — регулярное общение, участие в группах поддержки и цифровые формы взаимодействия. Такие меры, по их мнению, помогут дольше сохранять ясность ума и предотвратить развитие деменции.

Ранее стало известно, что регулярное употребление сыра может снижать риск развития деменции.

