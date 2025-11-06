Продажи поставщика военной техники Украине взлетели

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall за 9 месяцев увеличил продажи на 20 %

По итогам первых трех кварталов объем продаж крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall взлетели на 20 процентов, до 7,5 миллиарда евро, а прибыль до вычета процентов и налогов увеличилась с 613 миллионов до 724 миллионов евро. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает ТАСС.

Объем заказов концерна на конец сентября приблизился к рекордным 64 миллиардам евро. Еще в прошлом году он составлял 52 миллиарда.

Rheinmetall является основным поставщиком бундесвера и одним из главных производителей боеприпасов для европейских стран-членов НАТО. Также производитель активно поставляет свою продукцию на Украину и строит на ее территории завод. Количество сотрудников на предприятиях за год увеличилось с 27 тысяч до 31,5 тысячи человек.

До конца года концерн рассчитывает на новые крупные заказы от бундесвера, в том числе на поставки систем противовоздушной обороны (ПВО), спутникового наблюдения и танков. Продажи последних за девять месяцев выросли почти на 3,2 миллиарда евро, а оборот подразделения по производству электроники и ПВО вырос более чем на 40 процентов.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall передаст Вооруженным силам Украины большое количество систем противовоздушной обороны Skyranger 35. Поставки оплачены одной из стран Евросоюза, а средства получены из доходов от размещения замороженных российских активов.