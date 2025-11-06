России спрогнозировали резкий рост вывоза ключевой агрокультуры

«Русагротранс» спрогнозировал рост вывоза пшеницы из России на 30-40 % в ноябре

Суммарные объемы вывоза ключевой российской агрокультуры — пшеницы — могут увеличиться на 30-40 процентов по итогам ноября 2025 года и достичь порядка 4,6-5 миллионов тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз «Русагротранса».

Подобной динамике, отметил управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов, может поспособствовать в том числе кратное снижение пошлины на вывоз российской пшеницы. Если в октябре соответствующие сборы достигали 617,7 рубля за тонну, то с 7 ноября ставка составит 76 рублей, напомнил аналитик.

Просадка экспорта в предыдущие несколько месяцев, объяснил глава «Совэкона» Андрей Сизов, была во многом вызвана выжидательной позицией, которую заняли многие зерновые импортеры. Последние, пояснил он, рассчитывали на стремительное снижение мировых цен и высокий урожай в странах Южного полушария. Однако ни первого, ни второго в итоге не произошло, а глобальный спрос начал постепенно восстанавливаться, констатировал эксперт.

Ранее глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина заявила о резком сокращении числа покупателей отечественной пшеницы. По итогам октября количество импортеров снизилось с 50 до 30. В итоге суммарные объемы экспорта российской агрокультуры просели в годовом выражении на 14,2 процента, до 6,24 миллиона тонн. Падение в остальных сегментах оказалось гораздо стремительнее. Поставки ячменя упали более чем вдвое, кукурузы — почти втрое, а гороха — в 2,4 раза. Вице-премьер Дмитрий Патрушев объяснял обрушение экспорта ключевых российских агрокультур неблагоприятной ценовой ситуацией на глобальном рынке.