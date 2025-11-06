Россиян предупредили о крупных штрафах из-за животных в квартире

Юрист Глебова: За запрещенных животных в квартире россиян оштрафуют на ₽100 тыс.

За содержание запрещенных животных в доме или квартире россиянам грозит штраф до 100 тысяч рублей. О крупном административном наказании предупредила член Ассоциации юристов России Наталья Глебова, пишет РИА Новости.

Перечень состоит из 120 видов, рассказала специалистка. Чаще всего из них россияне решают завести у себя сервалов, лис, волков, тигров, леопардов, рысей, медведей, кобр, питонов (более четырех метров), ядовитых пауков, филинов и страусов.

Глебова предупредила, что содержание таких животных дома нарушает статью 8.52 главы 8 КоАП РФ. Для обычных россиян это грозит штрафом от 5000 до 15 тысяч рублей. С должностных лиц могут взыскать от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, а с юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Юрист компании «Легес бюро», член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина пояснила, что диких животных запрещают заводить дома из-за опасности для людей. Кроме того, квартиры и частные дома сильно отличаются от естественной среды обитания таких питомцев. Многие из запрещенных животных включены в Красную книгу и рискуют исчезнуть в неволе, подчеркнула эксперт.

Ранее россиян предупредили о наказании за содержание свиней и коз в квартире. Прямого запрета на таких питомцев нет, но они могут доставлять дискомфорт соседям из-за звуков и запахов. В этом случае штраф будет достигать трех тысяч рублей.