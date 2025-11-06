Россиянин поставил 500 рублей и выиграл больше миллиона со ставки на матчи Лиги чемпионов

Россиянин поставил 500 рублей и выиграл больше миллиона рублей со ставки на матчи четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Metaratings.

Клиент букмекерской конторы (БК) рискнул и собрал экспресс из девяти матчей Лиги чемпионов — от очевидной победы «Атлетико» над «Юнионом» с коэффициентом 1.23 до неожиданных исходов вроде ничьей «Айнтрахта» и «Наполи» за 4.15. Несмотря на высокие риски, чистая прибыль превысила миллион рублей.

Другой участник платформы сделал ставку 100 000 рублей на экспресс из пяти матчей с общим коэффициентом 13.94. Он выиграл 1 394 000 рублей.

Ранее клиент букмекерской конторы сделал ставку в размере 10 тысяч рублей на три матча чемпионата Италии. Все три матча завершились так, как прогнозировал россиянин. Таким образом, ставка в 10 тысяч рублей превратилась в выигрыш в размере 18 576 000 рублей.