10:55, 4 ноября 2025Спорт

Россиянин угадал счет трех матчей чемпионата Италии и выиграл 18,5 миллиона

Россиянин выиграл 18,5 миллиона благодаря экспрессу на матчи чемпионата Италии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Wpadington / Shutterstock / Fotodom  

Клиент букмекерской конторы (БК) сделал ставку в размере 10 тысяч рублей на три матча чемпионата Италии. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Из трех встреч россиянин составил экспресс с общим коэффициентом 1857,60. Игрок спрогнозировал точный счет в поединке «Интера» против «Фиорентины» (3:0), в матче «Болоньи» против «Торино» (0:0) и во встрече «Дженоа» с «Кремонезе» (0:2).

Все три матча завершились так, как прогнозировал россиянин. Таким образом, ставка в 10 тысяч рублей превратилась в выигрыш в размере 18 576 000 рублей.

Ранее клиент букмекерской компании выиграл более 1,1 миллиона рублей, поставив на матч регулярного чемпионата КХЛ между казахстанским «Барысом» и омским «Авангардом». Россиянин сделал ставку с коэффициентом 3,95 в размере 280 тысяч рублей перед третьим периодом на то, что казахстанский клуб проиграет с разницей не более, чем в две шайбы.

