19:49, 6 ноября 2025Спорт

Россиянин поставил на матч Кубка страны и заработал более 2,8 миллиона рублей

Клиент БК поставил на матч Кубка России и заработал более 2,8 миллиона рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Клиент букмекерской компании (БК) поставил на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» и заработал более 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Россиянин поставил на победу динамовцев. При этом столичный клуб считался андердогом — большинство игроков предпочли ставить на победу фаворита турнира. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Динамо», что позволило редкой ставке на успех москвичей принести прибыль ее обладателю.​

В статистике букмекерской компании практически все клиенты выбирали «Зенит» — 96 процентов ставок. Лишь два процента поставили на «Динамо».

Ранее клиент букмекерской конторы сделал ставку в размере 10 тысяч рублей на три матча чемпионата Италии. Все три матча завершились так, как прогнозировал россиянин. Таким образом, ставка в 10 тысяч рублей превратилась в выигрыш в размере 18 576 000 рублей.

Свежая Россия
