Российские военные взяли в плен бойцов из 127-й бригады ВСУ

Российские военные взяли в плен двух бойцов из 127-й бригады ВСУ в Волчанске

Российские военные в Волчанске Харьковской области взяли в плен двух бойцов из 127-й тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.

В Красноармейске же бойцы ВСУ добровольно сдались российским военным. Украинцы были брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и беспилотников, разъяснили в Минобороны.

Ранее в Сумской области операторы ударных FPV-дронов уничтожили группу боевой техники ВСУ, атаку сняли на видео.