Российские школьники подсели на «наркотический» орех

В России школьники подсели на орех из Азии, вызывающий рак ротовой полости

В России школьники подсели на «наркотический» орех из Азии, вызывающий рак ротовой полости. О губительном тренде сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Речь идет о бетельном орехе (иное название «бинлан»), который набрал популярность у подростков за счет «опьяняющего» эффекта. Как выяснила Baza, несовершеннолетние приобретают азиатский орех на маркетплейсах и в индийских лавках. Цена за удовольствие доходит до тысячи рублей.

Эксперты предупредили, что бетельный орех воздействует на нервную систему как нейростимулятор за счет психоактивного вещества ареколина, вызывающего жар и помутнение сознания.

На Тайване и в Китае правительство уже ограничило рекламу и продажи этого ореха из-за учащения случаев заболеваемости раком ротовой полости, утверждает Baza.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге лицеисты отравились протеином для спортсменов. Число пострадавших достигло 20 человек.