В России собрались снизить число получателей пособия на ребенка

«Ведомости»: В 2026 году в регионах снизят число получателей пособия на ребенка

В 2026 году в трех регионах России начнется эксперимент, с помощью которого власти рассчитывают снизить количество получателей пособия на ребенка. Об этом со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму в рамках бюджетного пакета и принятый в первом чтении, пишут «Ведомости».

Речь идет об оценке поступлений денег на банковские счета и депозиты членов семьи за последний год. Если они в два раза превысят их официальный годовой доход или совокупный доход семьи, то в начислении выплаты откажут.

Эксперимент стартует в Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, объяснил источник издания, участвующий в проработке проекта. Первые семь месяцев отводятся на организационные мероприятия, еще два уйдут на апробацию методики, после чего чиновники рассчитывают перейти к ее внедрению.

В рамках предложенной схемы после того, как семья подаст заявление на получение пособия, Социальный фонд должен запросить у Федеральной налоговой службы и банков данные о счетах и депозитах членов семьи и проводимых ими операциях.

Под учет не будут попадать счета и депозиты индивидуальных предпринимателей, средства, поступившие с других счетов и вкладов членов семьи, заемные средства от кредитных и микрофинансовых организаций, а также деньги, полученные в результате продажи недвижимости и транспорта, хотя последнее должно быть подтверждено документами.

Как объяснила доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Ольга Тарасова, инициатива направлена на изменение привычной модели оценки нуждаемости, основанной на справке о доходах.

По ее словам, механизм позволит, к примеру, отказать в пособии семье из трех человек, где родители ребенка получают в месяц 40 тысяч рублей, но за последние 12 месяцев на их счета было зачислено более 960 тысяч рублей.

Если эксперимент, целью которого является увеличение «целевой адресности» выплат, признают успешным, его распространят на все регионы. В настоящее время для получения пособия семья должна соответствовать комплексным критериям нуждаемости. В том числе иметь доходы ниже прожиточного минимума в регионе в пересчете на каждого члена семьи в месяц.

