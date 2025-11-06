Путешествия
Сотни пассажиров вынудили спать на полу в российском аэропорту в ожидании починки самолета

Более 300 пассажиров не могут улететь во Вьетнам из Внуково из-за поломки борта
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Авиакомпания Azur Air вынудила сотни пассажиров спать на полу в московском аэропорту Внуково в ожидании починки самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что из-за поломки лайнера из Москвы во вьетнамский Нячанг не могут улететь более 300 туристов. Изначально отправка рейса была запланирована на четыре утра, но ее несколько раз переносили. Позже представители авиакомпании заверили пассажиров, что уже ожидают нужную для ремонта деталь, а затем и вовсе объявили, что самолет не смогут починить. «Машина тоже может сломаться», — заявили сотрудники Azur Air и попросили туристов покинуть зону вылета.

Большая часть клиентов авиакомпании вынуждена ждать дальнейших изменений на полу в терминале Внуково. Среди них есть беременные и дети. Ряд пассажиров отказался от полета. В настоящее время вылет рейса до Нячанга запланирован на 12:30, путешественники ожидают прибытия другого борта из Антальи.

Ранее четыре сотни собиравшихся на Шри-Ланку российских туристов застряли на 17 часов в Екатеринбурге из-за задержки рейса авиакомпании Red Wings. Причиной стало позднее прибытие борта из курортной страны.

