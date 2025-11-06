Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:52, 6 ноября 2025Россия

Сотрудница российского военкомата вышла замуж за бойца СВО ради «подъемных» и «гробовых»

В Пермском крае сотрудница военкомата вышла замуж за бойца СВО ради денег
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Пермском крае сотрудница военкомата вышла замуж за бойца СВО ради денег. Об этом сообщает сетевое издание «Новый компаньон» со ссылкой на органы прокуратуры.

В надзорном ведомстве указали, что россиянка вступила в брак с солдатом с корыстной целью. Вероятно, речь идет о получении финансовой выгоды — «подъемных», «гробовых» в случае смерти бойца, а также иных льгот.

Прокуратура обратилась в суд, потребовав признать брак фиктивным. В обосновании иска указано, что пара не вела совместного хозяйства. При этом издание указывает, что на получение выгоды якобы рассчитывали оба супруга. Суд исковые требования удовлетворил, однако на момент публикации материала решение в законную силу не вступило.

Ранее в Госдуме захотели привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы сроком на 10 лет «черных вдов» и организаторов фиктивных браков с военнослужащими СВО ради денег и льгот. Инициативу внесли на рассмотрение депутатов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ВСУ попытались вырваться из окружения в «третьей столице Украины»

    Прикуривший от Вечного огня россиянин выслушал приговор

    Россиянам предложили безвизовую альтернативу отдыха в Таиланде и Вьетнаме

    Ученика увезли в больницу после урока химии в российской школе

    Российский священник рассказал об отскочившей от каски бойца СВО с иконой гранате

    Нефтегазовые доходы России упали на четверть

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Ромой»

    iPhone Air подешевел в России

    Президент Мексики приняла меры после домогательств в прямом эфире

    Украина лишилась уникального 20-тонного вооружения в ходе тяжелых боев за окруженный город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости