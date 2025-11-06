Сотрудница российского военкомата вышла замуж за бойца СВО ради «подъемных» и «гробовых»

В Пермском крае сотрудница военкомата вышла замуж за бойца СВО ради денег

В Пермском крае сотрудница военкомата вышла замуж за бойца СВО ради денег. Об этом сообщает сетевое издание «Новый компаньон» со ссылкой на органы прокуратуры.

В надзорном ведомстве указали, что россиянка вступила в брак с солдатом с корыстной целью. Вероятно, речь идет о получении финансовой выгоды — «подъемных», «гробовых» в случае смерти бойца, а также иных льгот.

Прокуратура обратилась в суд, потребовав признать брак фиктивным. В обосновании иска указано, что пара не вела совместного хозяйства. При этом издание указывает, что на получение выгоды якобы рассчитывали оба супруга. Суд исковые требования удовлетворил, однако на момент публикации материала решение в законную силу не вступило.

Ранее в Госдуме захотели привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы сроком на 10 лет «черных вдов» и организаторов фиктивных браков с военнослужащими СВО ради денег и льгот. Инициативу внесли на рассмотрение депутатов.