США введут ограничения на космические запуски на фоне шатдауна

Власти США вводят ограничения на космические запуски на фоне шатдауна

США вводят ограничения на космические запуски на фоне продолжающегося шатдауна. С таким заявлением выступил руководитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Брайан Бедфорд во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Мы собираемся внедрить меры совместно с нашими партнерами в коммерческой авиационной отрасли, но это выйдет за рамки коммерческого воздушного пространства», — отметил он.

По его словам, это будет включать ограничения на космические запуски.

Ранее издание Bloomberg написало, что каждая неделя шатдауна обходится США в 10-30 миллиардов долларов. Кроме того, аналитики полагают, что ущерб может оказаться еще большим, поскольку экономика в настоящее время более хрупкая, чем несколько лет назад.

До этого стало известно, что Сенат в 14 раз не смог принять поддержанную Палатой представителей временную резолюцию, направленную на «преодоление сложившейся тупиковой ситуации».