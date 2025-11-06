Экономика
00:44, 7 ноября 2025Экономика

Стало известно о недвижимости Долиной в России и Латвии на сотни миллионов рублей

«Звездач»: Долина владеет двумя квартирами в Латвии за 30,4 и 66 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина, кроме квартиры в столице, которую ей удалось вернуть после продажи под влиянием мошенников, владеет двумя участками в Подмосковье, а также двумя объектами недвижимости за пределами страны. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Под Москвой в собственности у певицы есть два участка, расположенных в мытищинской деревне Протасово. Их площадь составляет три и почти пять тысяч квадратных метров.

Помимо этого, Долина с 2011 года является хозяйкой двух квартир в латвийской Юрмале — в престижном районе Дзинтари, в «Янтарной резиденции» на берегу Рижского залива. Стоимость «двушки» и четырехкомнатного объекта на рынке оценивается в 30,4 миллиона и 66 миллионов рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что жена Стаса Михайлова Инна владеет роскошной недвижимостью в Подмосковье на сумму до миллиарда рублей.

