10:26, 6 ноября 2025

Россиян предупредили об опасности горячего чая с медом

Врач Агапкин заявил, что мед при добавлении в горячий чай теряет пользу
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал об опасности горячего чая с медом. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что в меде содержатся такие биологически активные вещества, как пептиды, низкомолекулярные белки, эфирные масла, все они укрепляют иммунитет. Однако в горячем чае мед теряет свою пользу, потому что большая часть этих веществ исчезает.

Кроме того, кипяток превращает некоторые вещества в канцероген гидроксифурфурол, который может нанести вред организму, предупредил врач. «Если любите чай с медом, употребляйте мед вприкуску», — подытожил Агапкин.

Ранее Агапкин в программе «О самом главном» раскрыл другую опасность горячего чая. Он заявил, что чрезмерное употребление напитка может привести к раку.

