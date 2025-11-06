Россиян предупредили об опасности горячего чая с медом

Врач Агапкин заявил, что мед при добавлении в горячий чай теряет пользу

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал об опасности горячего чая с медом. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что в меде содержатся такие биологически активные вещества, как пептиды, низкомолекулярные белки, эфирные масла, все они укрепляют иммунитет. Однако в горячем чае мед теряет свою пользу, потому что большая часть этих веществ исчезает.

Кроме того, кипяток превращает некоторые вещества в канцероген гидроксифурфурол, который может нанести вред организму, предупредил врач. «Если любите чай с медом, употребляйте мед вприкуску», — подытожил Агапкин.

Ранее Агапкин в программе «О самом главном» раскрыл другую опасность горячего чая. Он заявил, что чрезмерное употребление напитка может привести к раку.