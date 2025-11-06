Россиян предупредили о вызывающих рак напитках

Врач Агапкин заявил, что напитки горячее 70 градусов провоцируют рак пищевода

Врач и телеведущий Сергей Агапкин предупредил россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что очень горячие напитки могут вызывать рак. Выпуск с предостережением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

В викторине со зрителями ведущие задали гостье вопрос, могут ли напитки горячее 70℃ спровоцировать рак пищевода. Женщина ответила отрицательно, однако Агапкин не согласился с ней. «Это один из очень значимых стимулов. Вот поэтому во многих народностях, где пьют горячий чай или едят пищу с очень горячим маслом, например, случаев рака пищевода значительно больше», — рассказал медик.

Ранее иммунолог Андрей Продеус рассказал о напитке, который может снизить риск развития рака. По его словам, матча уменьшает вероятность того, что у человека разовьется рак мочевого пузыря или простаты.

До этого врач и телеведущая Елена Малышева назвала привычку, которая повышает риск развития рака в восемь раз. Она рассказала, что злокачественные опухоли пищевода чаще появляются у тех, кто пьет горячий чай.