Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 6 ноября 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о вызывающих рак напитках

Врач Агапкин заявил, что напитки горячее 70 градусов провоцируют рак пищевода
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Врач и телеведущий Сергей Агапкин предупредил россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что очень горячие напитки могут вызывать рак. Выпуск с предостережением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

В викторине со зрителями ведущие задали гостье вопрос, могут ли напитки горячее 70℃ спровоцировать рак пищевода. Женщина ответила отрицательно, однако Агапкин не согласился с ней. «Это один из очень значимых стимулов. Вот поэтому во многих народностях, где пьют горячий чай или едят пищу с очень горячим маслом, например, случаев рака пищевода значительно больше», — рассказал медик.

Ранее иммунолог Андрей Продеус рассказал о напитке, который может снизить риск развития рака. По его словам, матча уменьшает вероятность того, что у человека разовьется рак мочевого пузыря или простаты.

До этого врач и телеведущая Елена Малышева назвала привычку, которая повышает риск развития рака в восемь раз. Она рассказала, что злокачественные опухоли пищевода чаще появляются у тех, кто пьет горячий чай.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    Назван самый популярный у россиян вид вкладов

    На YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана

    Россиян предупредили о мошенничестве с арендой жилья на Новый год

    Великобритания заявила о готовности коалиции желающих по Украине к миру

    ФСИН подготовит кадры для других стран

    В российской школе рассказали о попытавшихся макнуть ребенка головой в унитаз подростках

    На Западе изменили отношение к Зеленскому

    Отшельник описал сценарий выживания бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    На Землю обрушилась магнитная буря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости