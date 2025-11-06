Мир
18:16, 6 ноября 2025Мир

Трамп рассказал об одном великом событии для США

Трамп назвал отказ Пелоси баллотироваться в конгресс «великим событием»
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвал великим событием для Америки отказ бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси баллотироваться в конгресс. Такой комментарий политик дал телеканалу Fox News.

«Она была злой, коррумпированной и сосредоточенной только на плохом для нашей страны... Я очень горжусь тем, что она дважды безуспешно пыталась объявить мне импичмент», — сказал американский лидер, назвав Пелоси крайне переоцененным политиком.

Ранее член Палаты представителей от Демократической партии 85-летняя Нэнси Пелоси объявила о том, что не будет переизбираться в Конгресс США на новый срок. Пелоси завершает свою почти сорокалетнюю карьеру в Конгрессе, за время которой она стала первой женщиной-спикером Палаты представителей, а также одним из самых влиятельных американских политиков современности.

3 ноября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Пелоси хочет уйти на фоне крупной победы Демпартии, что стало бы «венцом ее достижений».

Свежая Россия
