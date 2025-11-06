Цыганова напомнила кукарекающим певицам о духовности

Певица Виктория Цыганова призвала артистов помнить о традиционных ценностях

Певица Виктория Цыганова призвала современных артистов перестать кукарекать. Ее слова приводит Общественная служба новостей.

Исполнительница заявила, что ее коллеге MARGO (настоящее имя — Марго Овсянникова), записавшей трек «Кукареку», следует помнить о традиционных ценностях.

«Считаю своим долгом напомнить, в том числе и кукарекающим певицам, что мир духовен, и борьбу за ценности никто не отменял», — подчеркнула Цыганова.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров заступился за MARGO и ее трек «Кукареку». Он отметил, что не видит ничего плохого в кукареканье, и сравнил певицу с Мадонной. По мнению артиста, Овсянникова никого не оставляет равнодушным, в чем ее главное преимущество.