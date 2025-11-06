Турист поехал в отпуск с женой и был найден бездыханным в канале Венеции в первый же день

Британский турист поехал в отпуск с женой и был найден бездыханным в одном из каналов Венеции в первый же день отдыха. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 31-летнего иностранца обнаружил прохожий в канале Рио-де-Санта-Марина в начале ноября. Прибывшая на место скорая помощь пыталась реанимировать мужчину, но безуспешно.

Было установлено, что он приехал в Венецию с супругой, которая после дороги решила остаться в отеле и отдохнуть. Мужчина же отправился на прогулку в одиночестве и больше не вернулся. Проводится расследование.

