Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:21, 6 ноября 2025Путешествия

Турист поехал в отпуск с женой и был найден бездыханным в канале Венеции в первый же день

Daily Mail: Туриста нашли бездыханным в канале Рио-де-Санта-Марина в Венеции
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Luca Bruno / AP

Британский турист поехал в отпуск с женой и был найден бездыханным в одном из каналов Венеции в первый же день отдыха. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 31-летнего иностранца обнаружил прохожий в канале Рио-де-Санта-Марина в начале ноября. Прибывшая на место скорая помощь пыталась реанимировать мужчину, но безуспешно.

Было установлено, что он приехал в Венецию с супругой, которая после дороги решила остаться в отеле и отдохнуть. Мужчина же отправился на прогулку в одиночестве и больше не вернулся. Проводится расследование.

Ранее британский турист приехал в одну из самых опасных стран мира и спустя 24 часа был найден бездыханным при загадочных обстоятельствах. 27 октября он заселился в отель Casa Vista на острове Ки-Колкер в Белизе.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Калмыцкий электропанк подарили Путину

    Собственникам ЖК от MR GROUP выдали жилье с трещинами и недоделанным ремонтом

    Спецпосланник Трампа назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Найдена связь между утренним сексом и успехом на работе

    Пилот самолета ослушался инструкций диспетчера и едва не врезался в другой борт в небе

    Бывший пункт размещения подразделений «Азова» в подвале завода «Азовстали» попал на видео

    В ЕК ответили на нежелание Сербии вводить санкции против России

    Во Франции чеченец зарезал бывшую жену на глазах у детей

    Организаторов конкурса красоты «Мисс Вселенная» вызвали на допрос из-за подушки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости