Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:02, 6 ноября 2025Россия

Ученика увезли в больницу после урока химии в российской школе

В Удмуртии школьник попал в больницу после урока химии
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Удмуртии школьник попал в больницу после урока химии. Об этом сообщает Telegram-канал «Ижевск с огоньком».

По его данным, во время занятия был разлит бром. После этого одного из учеников увезли в медицинское учреждение. Характер полученных ребенком травм не раскрывается.

После случившегося всю школу перевели на дистанционное обучение.

По данным из открытых источников, бром и его пары токсичны и могут вызывать ожоги кожи и слизистых оболочек, в том числе привести к серьезным последствиям. При работе с ним обязательно использование средств индивидуальной защиты.

Ранее на Камчатке школьнице стало плохо на уроке физкультуры. Спасти 15-летнюю россиянку не удалось.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина лишилась уникального 20-тонного вооружения в ходе тяжелых боев за окруженный город

    В Кремле обратились к НАТО с просьбой

    В Москве из реки вытащили Tesla Cybertruck

    У россиянина нашли части самодельного пистолета-пулемета

    Алиев анонсировал перевод армии на стандарты НАТО

    Прикуривший от Вечного огня россиянин выслушал приговор

    Россиянам предложили безвизовую альтернативу отдыха в Таиланде и Вьетнаме

    Ученика увезли в больницу после урока химии в российской школе

    Российский священник рассказал об отскочившей от каски бойца СВО с иконой гранате

    Нефтегазовые доходы России упали на четверть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости