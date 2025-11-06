Ученика увезли в больницу после урока химии в российской школе

В Удмуртии школьник попал в больницу после урока химии. Об этом сообщает Telegram-канал «Ижевск с огоньком».

По его данным, во время занятия был разлит бром. После этого одного из учеников увезли в медицинское учреждение. Характер полученных ребенком травм не раскрывается.

После случившегося всю школу перевели на дистанционное обучение.

По данным из открытых источников, бром и его пары токсичны и могут вызывать ожоги кожи и слизистых оболочек, в том числе привести к серьезным последствиям. При работе с ним обязательно использование средств индивидуальной защиты.

