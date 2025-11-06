Ученые сняли на видео опасную для Земли вспышку на Солнце

На Солнце произошла новая вспышка, которая повлияет на Землю. Ее кадры опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

По словам ученых, в последнее время активные центры на звезде двигались к линии Солнце-Земля, и первый из них сегодня пересек границу, за которой «начнет взимать плату за просмотр».

Уточняется, что 5 ноября на Солнце была зарегистрирована вспышка уровня M7.4. Астрономы подчеркнули, что плазменное облако на этот раз, вероятно, пройдет по нашей планете краем в ночь на субботу, 6 ноября.

4 ноября на Солнце произошла вспышка высшего балла Х. Руководитель лаборатории Сергей Богачев сообщил, что последний раз вспышка подобной мощности наблюдалась почти пять месяцев назад. Он указал, что она достигла своего максимума в 20:34 (балл Х1.8).