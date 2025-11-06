Бывший СССР
Украина ввела санкции против работающих в Арктике российских компаний

Украина ввела санкции против 36 работающих в Арктике российских компаний
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Украина ввела санкции против российских компаний, работающих в Арктике. Об этом сообщается на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.

Согласно указу, ограничения коснутся компаний, добывающих ресурсы в арктическом регионе. В списке оказались 36 юридических лиц и 18 физических.

Это компании, занимающиеся экспортом российских энергоресурсов, ведущие геологоразведку и промышленные исследования, привлеченные к поставкам угля на экспорт через морские транспортные пути с использованием компаний-посредников.

В перечень попали в том числе «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», «Петербургский тракторный завод», «Ямалтрансстрой», «Бурэнерго» и ряд других.

Ранее Зеленский ввел санкции против 31 компании и 10 физлиц из России, Ирана и Китая. Уточняется, что в список попали компании и владельцы, связанные с поставками оборудования в Россию в обход санкций.

    Все новости