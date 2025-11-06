Военный Кухарчук назвал российские БПЛА главной опасностью для ВСУ

Самая большая угроза для украинской армии на текущий момент — это «воздух», а не артиллерия. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал заместитель командира третьего армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук.

«Главная опасность для украинских военных-это разведывательные и ударные БПЛА оперативно-тактического уровня», — отметил военный.

Он объяснил, что речь идет о российских разведывательных и ударных беспилотниках оперативно-тактического уровня — «Молния», «Привет», «Куб», «Ланцет», «Орлан», «Скат».

По его словам, украинские средства ПВО батальона прикрывают всего до 5 километров обороны, бригады — до 25 километров, а корпуса — до 100 километров. В итоге российские БПЛА имеют возможность уничтожить объекты военной инфраструктуры и логистики. А защитить их украинская сторона не может, подразделения для этого до сих пор не созданы, уточнил военный.

Ранее в США заявили, что Вооруженные силы Украины обречены на провал в конфликте с Россией. Как отмечалось, предоставляемая западными странами финансовая помощь никак не поможет Украине из-за провальной стратегии на поле боя.

Издание MWM, в свою очередь, указало, что танковые батальоны Вооруженных сил Украины очень низко обеспечены бронетехникой, несмотря на поставки западных союзников и значительные военные траты.