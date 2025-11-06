Мир
17:56, 6 ноября 2025

В Белом доме высказались о нападении на Венесуэлу

CNN: Администрация Трампа не планирует наносить удары по территории Венесуэлы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не планирует наносить удары по территории Венесуэлы и не располагает юридическими основаниями для подобных действий. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«В ходе секретного заседания законодателям сообщили, что заключение, вынесенное Управлением юридического советника Министерства юстиции, не допускает нанесения ударов по самой Венесуэле или каким-либо другим территориям», — сказал он.

При этом телеканал отмечает, что Белый дом добивается нового заключения от Министерства юстиции, которое позволило бы нанести удары по наземным целям без одобрения Конгресса США. «То, что сегодня верно, завтра может измениться», — отметил американский чиновник на условиях анонимности, комментируя текущую позицию администрации Трампа по Венесуэле.

Ранее газета The New York Times написала, что администрация Трампа рассматривает три возможных сценария военной операции против Венесуэлы, чтобы добиться отстранения от власти Мадуро.

Свежая Россия
