В ЕС захотели перенаправить средства гражданского назначения на оборону

В Евросоюзе решили перенаправить средства гражданского назначения на оборону
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

В Евросоюзе (ЕС) решили перенаправить на оборону средства гражданского назначения из бюджета. Об этом сообщается в соцсети X пресс-службы Совета ЕС.

«Инвестиции в оборону: председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения. Оно откроет для обороны существующие фонды ЕС, которые обычно используются в гражданских целях», — сказано в сообщении.

В заявлении также подчеркивается, что это соглашение увеличит финансирование инвестиций, связанных с обороной, путем внесения изменений в ряд программ для перенаправления средств.

При этом соглашение должно быть подтверждено Советом ЕС и Европарламентом, прежде чем оно будет официально принято.

Ранее аналитик Гленн Дизен рассказал, что у Европы заканчиваются деньги для продолжения опосредованной войны с Россией. В связи с этим Брюсселю придется использовать российские активы для выделения Украине «репарационного кредита».

В свою очередь, эксперт Габор Штир рассказал, что милитаризация Европейского союза под предлогом угрозы со стороны России позволит руководству объединения развязать себе руки.

