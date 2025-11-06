В Госдуме назвали позорным заявление генсека НАТО

Депутат Шеремет назвал позорными слова генсека НАТО Рютте о противостоянии с РФ

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о подготовке к противостоянию с Россией — позорное, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слова Рютте, который призвал альянс готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией. Он подчеркнул, что Россия сотрудничает с КНР, Северной Кореей, Ираном и другими странами, которые «наращивают оборонное и промышленное сотрудничество до беспрецедентного уровня».

«Генсек НАТО своими необдуманными, провокационными и позорными заявлениями сознательно переворачивает все с ног на голову. Как раз именно европейская политическая элита спонсирует продолжение и эскалацию на Украине военного конфликта с Россией», — сказал Шеремет.

Он добавил, что страны НАТО продолжают обманывать свое население и выстраивают из России образ врага. Альянс, по мнению депутата, не способен к цивилизованному мирному диалогу.

Рютте сделал такое заявление на фоне поручения президента России Владимира Путина подготовить предложения по ядерным испытаниям. Соответствующее поручение глава государства дал МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам. Путин пояснил, что им необходимо собрать дополнительную информацию по данному вопросу, провести ее анализ, а также внести согласованные предложения о начале работ по подготовке ядерных испытаний.