В Кремле обратились к НАТО с просьбой

Песков призвал НАТО прислушаться к словам Путина, чтобы понять позицию России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал НАТО прислушаться к словам российского лидера Владимира Путина, чтобы понять позицию Москвы. Его слова приводит РИА Новости.

«В этом как раз и кроется проблема Североатлантического альянса и его руководителя — с одной стороны, они говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны, они говорят, что они ее не понимают», — сказал представитель Кремля, призвав НАТО прислушаться к главе государства.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте язвительно прокомментировал перспективу ядерных испытаний России. Он заявил, что перестал обращать внимание на выступления российского лидера.

5 ноября Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам подготовить предложения по ядерным испытаниям.