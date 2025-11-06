Мир
12:27, 6 ноября 2025Мир

В одной стране решили пороть розгами интернет-мошенников

WP: В Сингапуре будут пороть розгами за мошенничество в интернете
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Парламент Сингапура внес поправки в уголовное законодательство, введя порку розгами в качестве наказания для интернет-мошенников. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что только за первую половину 2025 года были зарегистрированы десятки тысяч случаев мошенничества, повлекших убытки почти на 385 миллионов долларов.

Старший государственный министр иностранных дел и внутренних дел города-государства Сим Энн заявила, что провинившиеся получат «как минимум шесть ударов розгами». По данным местных СМИ, обязательное наказание может увеличиться до 24 ударов.

По данным WP, члены и вербовщики мошеннических синдикатов также подпадут под действие закона и будут подвергнуты избиению палками, если будут признаны виновными. Для наказания после обязательного медосмотра обычно используются гибкие прутья длиной от 60 до 120 см и толщиной от 4 до 13 мм, изготавливаемые из ротанга или бамбука. К девочкам, женщинам и мужчинам старше 50 лет такое наказание применяться не будет.

Ранее в Сингапуре нашли необычное применение беспилотникам и разработали технологию мытья окон с их помощью. По словам сингапурского политика Сан Сюэлин традиционно окна моют работники на люльках, что сопряжено с риском для людей. Сингапур начал тестировать дроны для мойки фасадов многоэтажек.

«В этот процесс входят различные этапы, связанные с использованием водяного давления и растворителей», — уточнила Сюэлин. Она добавила, что перед внедрением технологии власти изучат отзывы жителей домов и подсчитают затраты.

