Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:08, 6 ноября 2025Забота о себе

В поддельных Лабубу нашли опасный для здоровья химикат

Kemikalieinspektionen: В поддельных Лабубу нашли вызывающий бесплодие химикат
Наталья Обрядина1

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Шведское агентство по надзору за химическими продуктами Kemikalieinspektionen нашло в поддельных куклах Лабубу опасный для здоровья репродуктивной системы химикат. Об этом пишет издание Konsumentverket.

Специалисты обнаружили в пластике, из которого изготовлены лица кукол, очень высокий уровень вещества ДЭГФ (диэтилгексилфталат). Этот химикат выявлен в пяти из семи протестированных поддельных Лабубу.

В Швеции использование ДЭГФ в детских игрушках запрещено с 1990-х годов из-за его высокой токсичности для репродуктивной системы, однако в ряде других стран его продолжают использовать для удешевления производства. Как уточняется в сообщении агентства, это вещество может вызвать бесплодие и повлиять на внутриутробное развитие плода.

Материалы по теме:
Прилег и умер Россияне массово покупают поддельную мебель. Чем она опасна?
Прилег и умерРоссияне массово покупают поддельную мебель. Чем она опасна?
2 февраля 2021
От «Абибаса» до запчастей к самолетам. Как Россию захлестнула волна контрафакта
От «Абибаса» до запчастей к самолетам.Как Россию захлестнула волна контрафакта
7 августа 2021

Специалисты агентства предупредили, что особенно уязвимы к негативному воздействию ДЭГФ маленькие дети, поскольку они часто облизывают игрушки и берут их в рот, что увеличивает риск проглатывания этого химиката.

В октябре сообщалось, что продажи Лабубу резко выросли. Из-за глобальной мании коллекционирования этих игрушек в III квартале 2025 года выручка Pop Mart выросла на 250 процентов, а продажи на зарубежных рынках — на 370 процентов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские школьники подсели на «наркотический» орех из Азии. Он вызывает рак ротовой полости

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Штурмом» и «Ноттингем Форест»

    Назван простой способ снизить риск рака пищеварительной системы

    Площадь снежного покрова в России подсчитали

    Под Москвой девятилетняя фигуристка попала в больницу с травмой черепа после удара тренера

    Смертельно опасный паук проехал 8000 километров в бананах и напугал сотрудников магазина

    Звезда «Очень странных дел» объяснила решение не показывать лицо дочери

    Раскрыт злейший враг старения

    Сестра не вернувшегося с СВО маньяка дала клятву на могиле брата

    Пашинян порассуждал о национализации принадлежащей российскому бизнесмену компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости