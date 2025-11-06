В России отреагировали на сообщения о подготовке ЕС к прекращению выдачи мультивиз

Сенатор Джабаров допустил ответные меры РФ на прекращение ЕС выдачи мультивиз

Россия примет ответные меры, если Евросоюз (ЕС) прекратит выдачу россиянам шенгенских мультивиз, допустил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Сумасшествие Евросоюза налицо. Дело в том, что пока там во главе Еврокомиссии стоит Урсула фон дер Ляйен, ничего хорошего не будет. Значит, мы будем принимать ответные меры», — отреагировал Джабаров.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что Евросоюз намерен прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев». Внедрение новых правил ожидается уже на текущей неделе.

Также указывается, что этот шаг будет означать, что россияне, как правило, будут получать только визы на однократный въезд за некоторыми исключениями по гуманитарным соображениям или для лиц, которые также имеют гражданство ЕС.